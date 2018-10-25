Син Джамаля Хашоггі виїхав з Саудівської Аравії

Старший син вбитого опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі виїхав з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням джерела близькі до сім'ї.

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Салах Хашоггі має подвійне громадянство Саудівської Аравії і США, через це йому заборонили поїздки за кордон.

Повідомляється, що син убитого журналіста залишив королівство у середу, 24 жовтня.

Правозахисна група Human Rights Watch у Facebook також підтвердила цю інформацію.

"Підтверджено, що син Джамаля Хашоггі, Салах і його сім'я, нарешті виїхали з Ер-Ріяда, Саудівської Аравії, і на шляху до США. Заборону на подорожі знято", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.



За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.