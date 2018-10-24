Если что-то произошло и факты проверяют, то это плохо, – Трамп "проанализировал" Ближний Восток

Дональд Трамп назвал Ближний Восток "отвратительной частью мира", комментируя смерть саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Президент США высказал свои замечания на фоне растущего кризиса вокруг Хашогги, который, по словам турецких чиновников, был убит в саудовском консульстве в Стамбуле.

Об этом сообщило издание The Hill.

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Смерть Джамаля Хашогги привела к тому, что республиканцы и демократы в США призвали засудить саудовского принца Мохаммеда бин Салмана и прекратить продажу оружия в Саудовскую Аравию на 110 миллиардов долларов.

Нет оправдания тому, что произошло. Но вы только гляньте, это бесталанная часть мира. Это отвратительная часть мира. Но если случилось то, что случилось, и если факты проверяют, значит, это очень плохо,

– сказал президент журналистам в Овальном кабинете

Впрочем, Трамп также защищал Саудовскую Аравию, называя страну "очень хорошим союзником" и добавляя, что они "очень помогли нам с Израилем. Они финансировали многое".



Дональд Трамп

ABC News опубликовали слова Трампа относительно финансовых потерь страны в случае прекращения сотрудничества с Саудовской Аравией: "Это будет стоить 110 миллиардов долларов на военных контрактах, и Россия сможет быстро забрать их, и Китай очень быстро заберет их".

Pres. Trump calls Middle East a "nasty part of the world," says Saudi Arabia is a "very good ally of ours."



"I will tell you: Russia and China would love to have that military order." https://t.co/w99lmNxkJg pic.twitter.com/o01wZgHKBX — ABC News (@ABC) 23 жовтня 2018 р.

Кроме того, президент США указал на различные нарушения прав человека, совершенные Ираном, давним врагом Саудовской Аравии: "И если вы посмотрите на другую сторону, на Иран, то увидите, что они наделали людям – порочное и ужасное". К слову, Саудовская Аравия и США долгое время действовали совместно против Ирана, который ведет борьбу с Саудовскими властями в войне в Йемене, а также связан с Россией и сирийским президентом Башаром Асадом.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который сотрудничал с американской газетой The Washington Post, худшей попыткой замести следы в истории.