Трамп заявив, що США назвуть вбивцю Хашоггі 20 листопада

Глава Білого дому повідомив, що цього дня, ймовірно, буде опубліковано "максимально повний звіт" у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

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Очільник Білого дому зауважив, що у доповіді буде вказано усі відомості щодо того, "хто це вчинив".

Сталася жахлива річ – вбивство журналіста. У нас буде повний звіт протягом наступних двох днів, можливо, в понеділок або у вівторок,

– зауважив Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки підтвердив, що провів у суботу на борту свого літака телефонну розмову з директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джиною Хеспел. Трамп зазначив, що інформація про висновки ЦРУ, яка з'явилася у п'ятницю в ЗМІ була "передчасною".

"Тоді ЦРУ ще нічого не визначили. Було занадто рано", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що , наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Щодо відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.