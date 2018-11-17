Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: гучна заява ЦРУ

Центральне розвідувальне управління дійшло висновку, що вбити журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Таким чином, усі заяви саудівської влади, що він взагалі не має стосунку до цього злочину спростовуються.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, що є знайомими з ситуацією.

Як з’ясували у ЦРУ, команда з 15 саудівських агентів вилетіла до Стамбула на урядовому літаку у жовтні. Як переконують у спецслужбі, саме вони Хашоггі всередині саудівського консульства, куди журналіст прибув, аби отримати документи, необхідні для одруження з турецькою жінкою.

Аби зробити такі висновки, ЦРУ дослідила кілька джерел, зокрема телефонний дзвінок брата спадкоємного принца Халіда бен Сальмана (посла Саудівської Аравії у Сполучених Штатах), який він робив Джамалю Хашоггі. Цей дзвінок перехопила розвідка США.

Так, Халід сказав журналісту, що той повинен з'явитися у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі, щоб отримати документи, і запевняв його в тому, що це безпечно.

Співрозмовники видання, зі свого боку, уточнюють, що поки залишається неясним, чи знав Халід, що Хашоггі вб’ють, однак точно відомо, що подзвонив він журналісту за вказівкою свого брата.

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