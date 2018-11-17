05:21
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, 16 листопада
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: гучна заява ЦРУ

      29
      Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: гучна заява ЦРУ

      Центральне розвідувальне управління дійшло висновку, що вбити журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Таким чином, усі заяви саудівської влади, що він взагалі не має стосунку до цього злочину спростовуються.

      Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, що є знайомими з ситуацією.

      Як з’ясували у ЦРУ, команда з 15 саудівських агентів вилетіла до Стамбула на урядовому літаку у жовтні. Як переконують у спецслужбі, саме вони Хашоггі всередині саудівського консульства, куди журналіст прибув, аби отримати документи, необхідні для одруження з турецькою жінкою.

      Аби зробити такі висновки, ЦРУ дослідила кілька джерел, зокрема телефонний дзвінок брата спадкоємного принца Халіда бен Сальмана (посла Саудівської Аравії у Сполучених Штатах), який він робив Джамалю Хашоггі. Цей дзвінок перехопила розвідка США.

      Так, Халід сказав журналісту, що той повинен з'явитися у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі, щоб отримати документи, і запевняв його в тому, що це безпечно.

      Співрозмовники видання, зі свого боку, уточнюють, що поки залишається неясним, чи знав Халід, що Хашоггі вб’ють, однак точно відомо, що подзвонив він журналісту за вказівкою свого брата.

      Новина доповнюється 

      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 листопада , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 802
      Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      16 листопада , 22:25 Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      3157
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 листопада , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 961
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      16 листопада , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1548
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      16 листопада , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 6610
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Фотограф показала неймовірні знімки Індії, зроблені з таксі
       2 квітня , 09:52
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук