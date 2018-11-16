Вбивство Хашоггі: Туреччина може мати ще один аудіозапис

Туреччина має ще один аудіозапис вбивства опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хшоггі.

Про це заявив журналіст турецького видання Hürriyet Абдулкадір Сельві.

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Зокрема, він суперечать основним висновкам обвинувачення Саудівської прокуратури проти підозрюваних.

Абдулкадір Сельві вважає, що найсильніші докази про навмисний характер вбивства можна знайти в ще одному, довшому аудіозаписі. За його словами, запис завдовжки 15 хвилин був зроблений за 15 хвилин до прибуття Хашоггі у консульство.

На цьому записі саудівська команда обговорює, як вбити Хашоггі. Вони переглядають свій підготовлений заздалегідь план, і нагадують про обов'язки кожного члена команди,

– зазначив журналіст.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. 19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. За попередньою інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Хто такий Джамаль Хашоггі? У Саудівській Аравії його знали не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.