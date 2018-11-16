Убийство Хашогги: Турция может иметь еще одну аудиозапись

Турция имеет еще одну аудиозапись убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хшогги.

Об этом заявил журналист турецкого издания Hürriyet Абдулкадир Сельви.

Читайте также: Убийство журналиста Хашогги США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

В частности, она противоречат основным выводам обвинения Саудовской прокуратуры против подозреваемых.

Абдулкадир Сельви считает, что самые сильные доказательства о преднамеренном характере убийства можно найти на еще одной, длинной аудиозаписи. По его словам, запись длиной 15 минут была сделана за 15 минут до прибытия Хашогги в консульство.

На этой записи саудовская команда обсуждает, как убить Хашогги. Они пересматривают свой подготовленный заранее план, и напоминают об обязанностях каждого члена команды,

– отметил журналист.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. 19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.



Впоследствии власти Турции заявила, что обладает доказательствами убийства Хашогги: ими оказался аудиозапись с Apple Watch журналиста. По предварительной информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Асир.

Кто такой Джамаль Хашогги?

В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. Долгое время он работал советником бывшего начальника саудовской разведки, принца Турки Аль-ФейсалаХашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцев в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения "предупреждения" от властей он был вынужденным покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой преследования активистов и внешней политики монархии.