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      Как убивали журналиста Хашогги: версия относительно его жуткой смерти получила подтверждение

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      Убийство журналиста Хашогги: в резиденции саудовского консула в Стамбуле нашли следы кислоты
      Убийство журналиста Хашогги: в резиденции саудовского консула в Стамбуле нашли следы кислоты / Chicago Tribune

      Во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов. Следствие предполагает, что их могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом пишет  Al Jazeera со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Турции.

      Читайте также: в Турции считают, что тело убитого Хашогги могли растворить в кислоте

      Как отметил собеседник ресурса, следы химических веществ и кислоты нашли в колодце на территории резиденции генконсула.

      Также отмечается, что турецкие следователи изъяли образцы со стенок колодца во время обысков резиденции в октябре.

      "Мы знаем, что в ночь с 16 по 17 октября, когда турецкие следователи работали в резиденции и хотели получить полный доступ к саду и колодцу, они не получили разрешение. Но им удалось быстро взять образцы из верхней части колодца. Их потом исследовали и нашли подтверждение наличия флуоридной кислоты и других химикатов", – уверяют журналисты.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги?
      В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      УБИЙСТВО ЖУРНАЛИСТА ДЖАМАЛЯ ХАШОГГИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
      Теги: Расследования Саудовская Аравия Новости Турции Криминальные новости Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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