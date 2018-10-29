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      Daily Express: Спецслужбы Великобритании знали о подготовке к похищению Хашогги

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      Джамаль Хашогги
      Джамаль Хашогги / Фото из открытых источников

      Спецслужбы Великобритании знали о том, что руководство Саудовской Аравии санкционировало похищения журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на анонимные источники в службе разведки Великобритании.

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      Отмечается, что Центр правительственной связи Великобритании перехватил переговоры сотрудников разведки Саудовской Аравии, которым приказали похитить Хашогги в Турции и доставить его в Эр-Рияд. В случае сопротивления со стороны журналиста рекомендовалось действовать по обстоятельствам. Приказ якобы исходил не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, но от кого-то из королевского окружения.

      Лондон получил эту информацию за три недели до убийства Хашогги. Власти Великобритании обращалась к своим коллегам из королевства с просьбой не осуществлять запланированную операцию.

      Неназванный представитель академических кругов, который общался с Хашогги за неделю до его гибели, сообщил изданию, что журналист надеялся в ближайшее время получить документальные свидетельства применения Саудовской Аравией химического оружия (в частности фосфорных боеприпасов) в йеменском конфликте. Во время встречи Хашогги казался подавленным и очень нервничал.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.

      Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Теги: Великобритания Саудовская Аравия Джамаль Хашогги Новости политики
      Источник: 24 Канал
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