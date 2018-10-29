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      Daily Express: Спецслужби Великобританії знали про підготовку до викрадення Хашоггі

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      Джамал Хашоггі
      Джамал Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Спецслужби Великобританії знали про те, що керівництво Саудівської Аравії санкціонувало викрадення журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомило видання Daily Express з посиланням на анонімні джерела у службі розвідки Великобританії.

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      Зазначається, що Центр урядового зв'язку Великобританії перехопив переговори співробітників розвідки Саудівської Аравії, яким наказали викрасти Хашоггі у Туреччині і доставити його в Ер-Ріяд. У разі опору з боку журналіста рекомендувалося діяти за обставинами. Наказ нібито виходив не від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана, але від когось з королівського оточення.

      Лондон отримав цю інформацію за три тижні до вбивства Хашоггі. Влада Великобританії зверталася до своїх колег з королівства з проханням не здійснювати заплановану операцію.

      Неназваний представник академічних кіл, який спілкувався з Хашоггі за тиждень до його загибелі, повідомив виданню, що журналіст сподівався найближчим часом отримати документальні свідчення застосування Саудівською Аравією хімічної зброї (зокрема фосфорних боєприпасів) у єменському конфлікті. Під час зустрічі Хашоггі здавався пригніченим і дуже нервував.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.

      Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Теги: Новини політики Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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