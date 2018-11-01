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      В Турции считают, что тело убитого Хашогги могли растворить в кислоте

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      Джамаль Хашогги
      Джамаль Хашогги / Фото из открытых источников

      Тело убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги могло быть уничтожено в кислоте.

      Это на условиях анонимности сказал высокопоставленный турецкий чиновник для издания Washington Post.

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      По информации издания, турецкая власть разрабатывает теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии.

      Биологические улики, обнаруженные в саду консульства, подтверждают теорию о том, что тело Хашогги было уничтожено вблизи того места, где его убили и расчленяли, сказал чиновник,
      – написало издание.

      "Тело Хашогги не нуждалось в захоронении", – сказал чиновник, который высказался на условиях анонимности.

      Саудовская сторона, официально признавшая убийство журналиста, утверждает, что тело Хашогги было передано "местному сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Теги: СМИ Новости Турции Саудовская Аравия Джамаль Хашогги журналисты
      Источник: 24 Канал
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