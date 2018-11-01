У Туреччині вважають, що тіло вбитого Хашоггі могли розчинити у кислоті

Тіло убитого опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі могло бути знищене в кислоті.

Це на умовах анонімності сказав високопоставлений турецький чиновник для видання Washington Post.

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За інформацією видання, турецька влада розробляє теорію про те, що розчленоване тіло Хашоггі було знищене в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генерального консула Саудівської Аравії.

Біологічні докази, виявлені в саду консульства, підтверджують теорію про те, що тіло Хашоггі було знищене поблизу того місця, де його вбили і розчленовували, сказав чиновник,

– написало видання.

"Тіло Хашоггі не потребувало поховання", – сказав чиновник, який висловився на умовах анонімності.

Саудівська сторона, яка офіційно визнала убивство журналіста, стверджує, що тіло Хашоггі було передане "місцевому спільнику" для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.



За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.