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      Турция считает, что убийство Хашогги было невозможно без приказа сверху

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      Джамаль Хашогги
      Джамаль Хашогги / Фото из открытых источников

      Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги не могло быть осуществлено без приказа чиновника.

      Об этом сказал пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, сообщает Daily Sabah.

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      Он также назвал невозможным то, что власти Саудовской Аравии якобы до сих пор не нашли тело журналиста.

      Челик подчеркнул, что Турция никому не позволит покрывать убийство Хашогги.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявила, что владеет доказательствами убийства Хашогги на территории диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Асир.

      Кто такой Джамаль Хашогги?
      В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семьи политическим советником и аналитиком–консультантом. В течение длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки, принца Турки Аль-ФейсалаХашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения "предупреждения" от власти он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета Аl–Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал беспощадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой преследования активистов и внешней политики монархии.

      Теги: Новости Турции Саудовская Аравия Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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