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      Трамп отказался слушать запись убийства журналиста Хашогги

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / twitter.com/FoxNewsSunday

      Президент США Дональд Трамп подтвердил, что имеет доступ к аудиозаписи, на которой зафиксирован момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября 2018 года.

      Об этом Трамп рассказал в интервью изданию Fox News.

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      Он заявил, что не намерен слушать эту аудиозапись.

      "Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и нечего мне это делать... Ужасно то, что там записано. Мне рассказали, что на ней содержится, поэтому мне нет нужды слушать", – сказал Трамп.

      Смотрите видео интервью Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News:

      Накануне Дональд Трамп заявил, что имя убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашогги будет названо 20 ноября.

      Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?
      В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      расследование убийства саудовского журналиста хашогги: хроника событий

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      Теги: Новости политики Расследования журналисты Джамаль Хашогги Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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