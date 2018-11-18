Трамп отказался слушать запись убийства журналиста Хашогги

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что имеет доступ к аудиозаписи, на которой зафиксирован момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября 2018 года.

Об этом Трамп рассказал в интервью изданию Fox News.

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Он заявил, что не намерен слушать эту аудиозапись.

"Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и нечего мне это делать... Ужасно то, что там записано. Мне рассказали, что на ней содержится, поэтому мне нет нужды слушать", – сказал Трамп.

Смотрите видео интервью Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News:

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Накануне Дональд Трамп заявил, что имя убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашогги будет названо 20 ноября.

Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?

В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

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