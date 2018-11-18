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      Трамп відмовився слухати запис вбивства журналіста Хашоггі

      215 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / twitter.com/FoxNewsSunday

      Президент США Дональд Трамп підтвердив, що має доступ до аудіозапису, на якому зафіксований момент вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі на початку жовтня 2018 року.

      Про це Трамп розповів в інтерв’ю виданню Fox News.

      Читайте також: Жорстоке вбивство журналіста Хашоггі: ЗМІ назвали замовника

      Він заявив, що не має наміру слухати цей аудіозапис.

      "Так, у нас є цей запис. Але я не хочу його слухати. Та й нема чого мені це робити… Жахливо те, що там записано. Мені розповіли, що на ньому міститься, тому мені немає потреби слухати ", – сказав Трамп.

      Дивіться відео інтерв’ю Дональда Трампа телеканалу Fox News:

      Напередодні Дональд Трамп заявив, що ім’я вбивці саудівського журналіста Джамаля Хашоггі буде названо 20 листопада.

      Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      РОзслідування вбивства саудівського журналіста хашоггі: хроніка подій
      Теги: Новини США Дональд Трамп Джамаль Хашоггі журналісти Розслідування Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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