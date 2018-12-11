Time оголосив переможця номінації "Людина року": це не одна людина

Переможцем у номінації "Людина року" за версією журналу Time стала група журналістів, серед яких також убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі.

Про це повідомляє сайт журналу Time.

24 канал повідомляв, що кандидатами на звання "Людина року" від Time, окрім переможців, були також Дональд Трамп, Володимир Путін, Мун Чже Ін, Роберт Мюллер, Меган Маркл та розділені міграційною політикою Трампа родини на кордоні з Мексикою та активісти руху "Марш за наші життя".

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На обкладинці наступного випуску Time з'являться фотографії журналістів, "що стоять на сторожі правди". Серед них – Хашоггі, а також репортери, які перебувають під арештом.



Обкладинка Time із фото Джамаля Хашоггі

За словами головного редактора журналу Едварда Фелсенталя, вперше Time обрав персоною року людину, якої вже немає серед живих.

Смерть Хашоггі змусила світ переглянути своє ставлення до саудівської монархії і нарешті звернути увагу на те, що відбувається в Ємені,

– сказав головний редактор Time Едвард Фелсенталь.

Він уточнив, що в номері журналу, присвяченому персоні року, буде кілька обкладинок, на яких зображені працівники ЗМІ: це журналісти Capital Gazette, на редакцію якої була здійснена атака влітку 2018 року; філіппінська журналістка Марія Ресса, яку судять на батьківщині; репортери Ва Лоун і Кіав Со Оо, які отримали тюремний термін у М'янмі.

Що таке рейтинг "Людина року"?Time формує цей рейтинг з 1927 року, визначаючи людину чи групу людей, які протягом минулого року найбільше вплинули на світ – у кращу чи гіршу сторону – і найчастіше з’являлися в новинах. У минулому році перемогу в номінації "Людина року" здобули активісти об'єднання The Silence Breakers – автори глобального флешмобу #metoo, спрямованого проти сексуального насильства.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі? На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.



У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.