Скільки росіян вірять у війну та переворот у 2019 році: деталі в цифрах

Понад 34% росіян упевнені, що у 2019-му році їх президент Володимир Путін розпочне збройний конфлікт із сусідньою країною.

Кожен п'ятий (19 %) вірить, у те, що Кремль воюватиме з американцями або цілим блоком НАТО.



19%росіян вірять у війну Росії з сусідньою країною

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Більше ніж половина (57%) від 2019-го очікують економічну кризу. При цьому, 20% не вірять у загострення ситуації на Північному Кавказі.



20% росіян не вірять у загострення на Кавказі

44% впевнені, що у 2019-му країною прокотяться масові протести. І лише 15 відсотків вірять у те, що на Росії відбувається державний переворот.



15% росіян вірять у державний переворот

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