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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Скільки росіян вірять у війну та переворот у 2019 році: деталі в цифрах

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      Понад 34% росіян упевнені, що у 2019-му році їх президент Володимир Путін розпочне збройний конфлікт із сусідньою країною.

      Кожен п'ятий (19 %) вірить, у те, що Кремль воюватиме з американцями або цілим блоком НАТО.

      19%росіян вірять у війну Росії з сусідньою країною
      19%росіян вірять у війну Росії з сусідньою країною

      Читайте також: Скільки українців тепло та дуже тепло ставляться до Росії: неймовірні цифри

      Більше ніж половина (57%) від 2019-го очікують економічну кризу. При цьому, 20% не вірять у загострення ситуації на Північному Кавказі. 

      20% росіян не вірять у загострення на Кавказі
      20% росіян не вірять у загострення на Кавказі

      44% впевнені, що у 2019-му країною прокотяться масові протести. І лише 15 відсотків вірять у те, що на Росії відбувається державний переворот.

      15% росіян вірять у державний переворот
      15% росіян вірять у державний переворот

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини Росії Війна Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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