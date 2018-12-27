Скільки росіян вірять у війну та переворот у 2019 році: деталі в цифрах
Понад 34% росіян упевнені, що у 2019-му році їх президент Володимир Путін розпочне збройний конфлікт із сусідньою країною.
Кожен п'ятий (19 %) вірить, у те, що Кремль воюватиме з американцями або цілим блоком НАТО.
19%росіян вірять у війну Росії з сусідньою країною
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Більше ніж половина (57%) від 2019-го очікують економічну кризу. При цьому, 20% не вірять у загострення ситуації на Північному Кавказі.
20% росіян не вірять у загострення на Кавказі
44% впевнені, що у 2019-му країною прокотяться масові протести. І лише 15 відсотків вірять у те, що на Росії відбувається державний переворот.
15% росіян вірять у державний переворот
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