Росія розширює виробництво ударних дронів для посилення атак на Україну. Так, по Харкову ворог вдарив новим БпЛА "Черніка", передає 24 Канал.

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