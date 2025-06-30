Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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Розроблені спеціальні патрони для знищення дронів

Федоров зазначив, що на перший погляд це звичайні набої до автомата. Проте патрони обладнали спеціальною бойовою частиною, що значно збільшує шанси знищення ворожого FPV-дрона або "Мавіка".

За його словами, виробник уже кодифікував розробку за стандартами НАТО.

Важлива розробка від Brave1, яка пройшла кодифікацію за стандартами НАТО та захищатиме українських військових,

– написав Федоров.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна працює над захистом об'єктів енергетики від російських атак. Зокрема, нині триває розроблення нових типів дронів. Про це гарант розповідав під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня.