Россия расширяет производство ударных дронов для усиления атак на Украину. Так, по Харькову враг ударил новым БпЛА "Черника", передает 24 Канал.
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Где есть угроза "Шахедов": смотрите на карте
Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА. Харьков – угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеские БпЛА с Сумщины направляются курсом на Харьковщину. Харьковщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера. Сумы – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Харьков – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские БпЛА с Сумщины направляются курсом на Харьковщину.
Харьковщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
Сумы – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.