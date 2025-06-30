Россия расширяет производство ударных дронов для усиления атак на Украину. Так, по Харькову враг ударил новым БпЛА "Черника", передает 24 Канал.

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