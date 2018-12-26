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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ

      Вєсті Кремля 182 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.12 – Наталія Поклонська – прокурорка-перебіжчиця і депутат Госдуми вирішила привітати виборців з Новим роком... верхи на коні. Але ж рік коня був ще в 2014-му, коли Поклонська мала репутацію телезірки, а не прибабаханої монархістки. Міністр оборони РФ Шойгу назвав армію Росії найсучаснішою в світі, щоправда, з цифрами в нього з дитинства не складалося.

      Також у випуску:

      30% росіян упевнені, що у 2019-му Путін розпочне збройний конфлікт із сусідньою країною, кожен п'ятий вірить, що Кремль воюватиме з США.

      Єкатєріна Андрєєва дала ну дуже відверте інтерв'ю ВBC, через яке у журналістки Олесі Герасименко ледь не зів'яли вуха.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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