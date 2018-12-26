Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.12 – Наталія Поклонська – прокурорка-перебіжчиця і депутат Госдуми вирішила привітати виборців з Новим роком... верхи на коні. Але ж рік коня був ще в 2014-му, коли Поклонська мала репутацію телезірки, а не прибабаханої монархістки. Міністр оборони РФ Шойгу назвав армію Росії найсучаснішою в світі, щоправда, з цифрами в нього з дитинства не складалося.

Також у випуску: 30% росіян упевнені, що у 2019-му Путін розпочне збройний конфлікт із сусідньою країною, кожен п'ятий вірить, що Кремль воюватиме з США. Єкатєріна Андрєєва дала ну дуже відверте інтерв'ю ВBC, через яке у журналістки Олесі Герасименко ледь не зів'яли вуха.