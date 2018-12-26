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      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ

      Вести Кремля 118 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26.12 – Наталья Поклонская – прокурор-перебежчица и депутат Госдумы решила поздравить избирателей с Новым годом... верхом на коне. Но ведь год лошади был еще в 2014-м, когда Поклонская имела репутацию телезвезды, а не прибабаханой монархистки. Министр обороны РФ Шойгу назвал армию России самой современной в мире, правда, с цифрами у него с детства не складывалось

      Также в выпуске:

      30% россиян уверены, что в 2019-м Путин начнет вооруженный конфликт с соседней страной, каждый пятый верит, что Кремль будет воевать с США.

      Екатерина Андреева дала ну очень откровенное интервью ВВС, из-за которого у журналистки Олеси Герасименко едва не повяли уши.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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