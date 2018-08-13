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Російські військові літаки двічі за тиждень порушили повітряний простір країн Балтії

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Винищувачі НАТО двічі за тиждень перехопили військові літаки РФ
Винищувачі НАТО двічі за тиждень перехопили військові літаки РФ / Фото з вільних джерел

Літаки ВПС НАТО двічі супроводжували російські військові літаки над Балтійським морем минулого тижня. 7 та 8 серпня російська авіація порушила повітряний простір Литви без заздалегідь узгодженого плану польоту.

Про це з посиланням на Міноборони Литви повідомляє УНН.

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7 серпня винищувачі НАТО перехопили Ан-26 Російської Федерації, що прямував з Калінінградської області до материка Російської Федерації без заздалегідь узгодженого плану польоту і з ввімкненим транспондером, підтримуючи радіозв'язок з регіональним центром повітряного контролю,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 серпня винищувач НАТО також перехопив Ан-30 Російської Федерації, який прямував із Калінінграда до континентальної Росії без узгодженого плану польоту і з ввімкненим транспондером, підтримуючи радіозв'язок з регіональним центром повітряного контролю.

Нагадаємо, 16 липня два російські літаки порушили повітряний простір Естонії. Їх транспондери були увімкнені, але плани польотів не представлені. Окрім цього у літаків не було радіозв'язку з Естонської службою повітряного руху.
На борту одного з цих авіасуден перебував президент РФ Володимир Путін

Теги: Новини політики Новини Росії авіація НАТО Литва
Джерело: 24 Канал
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