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У Таджикистані в авіакатастрофі загинуло п'ятеро людей

42 Читать новость на русском
Авіакатастрофа у Таджикистані
Авіакатастрофа у Таджикистані / news.vse42.ru

12 вересня у Таджикистані в результаті жорсткої посадки вертольота Мі-8 з іноземними альпіністам загинуло п'ятеро людей.

Про це передає Радіо Свобода Таджикистану.

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Представник Комітету з надзвичайних ситуацій (КЧС) Таджикистану Умеда Юсуфі розповіла, що серед загиблих – троє альпіністів і два члени екіпажу.

Аварія вертольота сталася в неділю, о 16:30 за місцевим часом. Він врізався в вершину на території району Ляхш. Всього на борту знаходилося 15 альпіністів (13 росіян, один білорус і один іспанець), а також троє членів екіпажу.

Як повідомили, троє загиблих альпіністів були громадянами Росії.

Точні координати аварії МІ-8 вже визначені. Пасажирам вертольота Мі-8 вдалося зарядити батареї рацій і вийти на зв'язок. Зараз до потерпілих попрямували три рятувальних вертольоти. За даними Telegram-каналу Mash, альпіністи готуються до евакуації, 12 осіб "точно живі".

Теги: Жертви авіація Таджикистан
Джерело: 24 Канал
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