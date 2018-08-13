В Таджикистане в авиакатастрофе погибли пять человек

12 сентября в Таджикистане в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 с иностранными альпинистами погибли пять человек.

Об этом передает Радио Свобода Таджикистана.

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Представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи рассказала, что среди погибших – трое альпинистов и два члена экипажа.

Авария вертолета произошла в воскресенье, в 16:30 по местному времени. Он врезался в вершину на территории района Ляхш. Всего на борту находилось 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец), а также трое членов экипажа.

Как сообщили, трое погибших альпинистов были гражданами России.

Точные координаты аварии Ми-8 уже определены. Пассажирам вертолета Ми-8 удалось зарядить батареи раций и выйти на связь. Сейчас к пострадавшим направились три спасательных вертолета. По данным Telegram-канала Mash, альпинисты готовятся к эвакуации, 12 человек "точно живы".