В Канаде разбился самолет

В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет во время авиашоу, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба шоу.

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По словам очевидцев, воздушное судно 1930-х годов выпуска разбилось в поле вскоре после взлета, когда мероприятие уже закончилось.

На борту находились пилот и четыре взрослых пассажира. Все пятеро были госпитализированы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили травмы, опасные для жизни.

Причины чрезвычайного происшествия пока неизвестны.