В Канаде разбился самолет
В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет во время авиашоу, в результате чего пять человек получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба шоу.
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По словам очевидцев, воздушное судно 1930-х годов выпуска разбилось в поле вскоре после взлета, когда мероприятие уже закончилось.
На борту находились пилот и четыре взрослых пассажира. Все пятеро были госпитализированы,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили травмы, опасные для жизни.
Причины чрезвычайного происшествия пока неизвестны.
Источник: 24 Канал
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