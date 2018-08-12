У Канаді розбився літак

У Канаді в місті Абботсфорд розбився літак під час авіашоу, внаслідок чого п'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба шоу.

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За словами очевидців, повітряне судно 1930-х років випуску розбилося у полі незабаром після зльоту, коли захід вже закінчився.

На борту перебували пілот і чотири дорослих пасажири. Всі п'ятеро були госпіталізовані,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє із потерпілих перебувають в критичному стані, решта отримали травми, небезпечні для життя.

Причини надзвичайної події поки невідомі.