У Канаді розбився літак
У Канаді в місті Абботсфорд розбився літак під час авіашоу, внаслідок чого п'ятеро осіб отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба шоу.
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За словами очевидців, повітряне судно 1930-х років випуску розбилося у полі незабаром після зльоту, коли захід вже закінчився.
На борту перебували пілот і чотири дорослих пасажири. Всі п'ятеро були госпіталізовані,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє із потерпілих перебувають в критичному стані, решта отримали травми, небезпечні для життя.
Причини надзвичайної події поки невідомі.
Джерело: 24 Канал
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