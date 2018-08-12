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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Літак розбився біля аеропорту в Індонезії: дивом вижила тільки дитина

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8 людей загинуло внаслідок аварії літака в Індонезії
8 людей загинуло внаслідок аварії літака в Індонезії / papuasatu.com

Лише 12-річний хлопчик вижив після аварії приватного літака у гірському регіоні найпівденнішої провінції Папуа в Індонезії.

Як інформує AP з посиланням на звіт рятувальників, внаслідок аварії легкомоторного літака загинуло 8 людей.

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Літак розбився неподалік від аеропорту населеного пункту Оксібіл.

12-річний хлопець єдиний, кому вдалось вижити з усіх пасажирів, що перебували на борту. Дитину госпіталізували.

У повідомленні влади йдеться, що хлопець був при свідомості, проте жодних інших деталей не повідомляється.

Літак з двома пілотами та сімома пасажирами на борту втратив зв'язок з диспетчерською аеропорту Оксібіл перед тим, як мав йти на посадку по обіді в суботу, повідомив начальник місцевої поліції полковник Майкл Мумбунан.

Причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, напередодні Індонезію сколихнула серія руйнівних землетрусів, внаслідок яких, за офіційними даними, загинуло понад 300 осіб, а щонайменше 270 тисяч втратили дах над головою.

Теги: авіація Індонезія Катастрофа Жертви Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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