Самолет разбился около аэропорта в Индонезии: чудом выжил только ребенок
Только 12-летний мальчик выжил после аварии частного самолета в горном регионе самой южной провинции Папуа в Индонезии.
Как информирует AP со ссылкой на отчет спасателей, в результате аварии легкомоторного самолета погибли 8 человек.
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Самолет разбился неподалеку от аэропорта населенного пункта Оксибил.
12-летний мальчик единственный, кому удалось выжить из всех пассажиров, находившихся на борту. Ребенка госпитализировали.
В сообщении властей говорится, что мальчик был в сознании, однако никаких других деталей не сообщается.
Самолет с двумя пилотами и семью пассажирами на борту потерял связь с диспетчерской аэропорта Оксибил перед тем, как должен был идти на посадку после обеда в субботу, сообщил начальник местной полиции полковник Майкл Мумбунан.
Причины аварии пока неизвестны.
Напомним, накануне Индонезию всколыхнула серия разрушительных землетрясений, в результате которых, по официальным данным, погибло более 300 человек, а минимум 270 тысяч потеряли крышу над головой.