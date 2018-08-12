Самолет разбился около аэропорта в Индонезии: чудом выжил только ребенок

Только 12-летний мальчик выжил после аварии частного самолета в горном регионе самой южной провинции Папуа в Индонезии.

Как информирует AP со ссылкой на отчет спасателей, в результате аварии легкомоторного самолета погибли 8 человек.

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Самолет разбился неподалеку от аэропорта населенного пункта Оксибил.

Rescuers in Indonesia say a child is the only survivor from the crash of a light commercial plane that left eight other passengers dead. https://t.co/ZWUIhtSC6P — The Associated Press (@AP) 12 серпня 2018 р.

12-летний мальчик единственный, кому удалось выжить из всех пассажиров, находившихся на борту. Ребенка госпитализировали.

В сообщении властей говорится, что мальчик был в сознании, однако никаких других деталей не сообщается.

Самолет с двумя пилотами и семью пассажирами на борту потерял связь с диспетчерской аэропорта Оксибил перед тем, как должен был идти на посадку после обеда в субботу, сообщил начальник местной полиции полковник Майкл Мумбунан.

Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, накануне Индонезию всколыхнула серия разрушительных землетрясений, в результате которых, по официальным данным, погибло более 300 человек, а минимум 270 тысяч потеряли крышу над головой.