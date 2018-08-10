Землетрясение в Индонезии: 270 тысяч людей потеряли дома

По состоянию на 10 августа в Индонезии сильное землетрясение, по официальным данным, унесшее жизни 321 человека.

Об этом сообщили в индонезийской национальной службе борьбы с последствиями катастроф, передает Deutsche Welle.

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При этом в ведомстве отметили, что количество погибших будет еще выше, необходимо время для верификации. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы. Более 70 тысяч зданий на острове разрушены. 270 тысяч человек лишились крова или были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, 29 июля землетрясение магнитудой более 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов человек. Число жертв землетрясения составило 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.



5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихии, погибли не менее 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок, землетрясение зацепило еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.



9 августа в Индонезии мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла второй раз за неделю всколыхнуло район острова Ломбок.