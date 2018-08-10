18:33
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Землетрясение в Индонезии: 270 тысяч людей потеряли дома

31 Читати новину українською
Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии / Фото из открытых источников

По состоянию на 10 августа в Индонезии сильное землетрясение, по официальным данным, унесшее жизни 321 человека.

Об этом сообщили в индонезийской национальной службе борьбы с последствиями катастроф, передает Deutsche Welle.

Читайте также: Природные катаклизмы: какие катастрофические последствия претерпел мир

При этом в ведомстве отметили, что количество погибших будет еще выше, необходимо время для верификации. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы. Более 70 тысяч зданий на острове разрушены. 270 тысяч человек лишились крова или были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, 29 июля землетрясение магнитудой более 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов человек. Число жертв землетрясения составило 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихии, погибли не менее 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок, землетрясение зацепило еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.

9 августа в Индонезии мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла второй раз за неделю всколыхнуло район острова Ломбок.

 

Теги: Жертвы Индонезия Землетрясение в Индонезии
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
Настя Сукач
Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
сегодня, 17:30 Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
сегодня, 17:12 Якби війна зайшла в кожен дім, то деякі українці поводилися б інакше
Блог Соцмережі
Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
сегодня, 16:02 Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сегодня, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Президенты Украины и России почтили память ликвидаторов на ЧАЭС
26 апреля 2011 , 21:22
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук