Землетрус в Індонезії: 270 тисяч людей втратили домівки

Станом на 10 серпня в Індонезії сильний землетрус, за офіційними даними, забрав життя у 321 особи.

Про це повідомили в індонезійській національній службі боротьби з наслідками катастроф, передає Deutsche Welle.

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При цьому у відомстві зазначили, що кількість загиблих буде ще вищою, необхідний час для верифікації. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані. 270 тисяч людей втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки.

Нагадаємо, 29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становила 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Внаслідок стихії, загинуло щонайменше 350 осіб. Цього разу, крім острова Ломбок, землетрус зачепив ще й Балі, а поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

9 серпня в Індонезії сильний землетрус магнітудою 6,2 бала вдруге за тиждень сколихнув район острова Ломбок.