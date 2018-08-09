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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Природні катаклізми: яких катастрофічний наслідків зазнав світ

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Негода наробила лиха у всьому світі. Індонезію сколихнув другий за цей тиждень потужний землетрус, лісові пожежі палають у США, а у Японії вирує сильний тайфун.

Індонезію сколихнув другий за цей тиждень землетрус. Скільки людей від нього постраждали – поки невідомо. Та жителі острова Ломбок, де трапилась катастрофа, масово покидають свої домівки.

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Через попередній землетрус, що стався у неділю, 5 серпня, загинули майже 350 людей. Ще півтори тисячі – отримали поранення і травми. Кількість жертв та постраждалих щодня зростає, а пошуково-рятувальні роботи не припиняються.


Індонезія

Стихія зрівняла з землею десятки тисяч будівель і перетворила курортний рай на суцільні руїни. Від підземних поштовхів у житлових будинках обвалились дахи. Багато людей загинули під їх уламками. А ті, хто вижив, – більше не мають помешкань. Частина з них тепер живе в наметах просто неба. Решта ж побоюються цунамі, тому переховуються у горах. 

У США продовжують боротись із каліфорнійськими пожежами. Вогонь вже назвали найбільшим у сучасній історії штату і прогнозують, що пожежі не вщухатимуть щонайменше до кінця серпня. До рятувальних операцій залучили пожежників із Австралії та Нової Зеландії. Вогонь забрав життя десятка місцевих. І поглинув понад 100 тисяч гектарів земель. Зруйнував сотні будівель і призвів до евакуації тисячі осіб.


Каліфорнія

Пожежі почалися ще два тижні тому. Через суху вітряну погоду полум'я швидко поширилося. А вже згодом у штаті запровадили режим стихійного лиха.

Четверо постраждалих, скасовані авіарейси та частково заблокована робота транспорту у Японії. Адже там вирує потужний тайфун "Шань-шань". Він вже пройшовся островом Хонсю – найбільшим з островів Японського архіпелагу і рушив на північний схід країни. Напередодні влада попередила 100 тисяч жителів регіону про ймовірність евакуації. У Токіо очікують до 10 сантиметрів опадів. І все це супроводжуватиметься низкою підтоплень і зсувами ґрунту.

 

Теги: Новини США Стихійні лиха Японія Індонезія Землетрус в Індонезії Землетрус
Джерело: 24 канал
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