Природные катаклизмы: какие катастрофические последствия ощутил мир

Непогода натворила бед во всем мире. Индонезию всколыхнуло второй за эту неделю мощное землетрясение, лесные пожары бушуют в США, а в Японии неистовствует сильный тайфун.

Индонезию потрясло второе за эту неделю землетрясение. Сколько людей от него пострадали – пока неизвестно. И жители острова Ломбок, где случилась катастрофа, массово покидают свои дома.

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Когда случилось предыдущее землетрясение, в воскресенье, 5 августа, погибли почти 350 человек. Еще полторы тысячи – получили ранения и травмы. Количество жертв и пострадавших ежедневно растет, а поисково-спасательные работы не прекращаются.



Индонезия

Стихия сравняла с землей десятки тысяч зданий и превратила курортный рай в сплошные руины. От подземных толчков в жилых зданиях обвалились крыши. Много людей погибли под их обломками. А те, кто выжил, – лишились жилья.. Часть из них теперь живет в палатках под открытым небом. Остальные же опасаются цунами, поэтому скрываются в горах.

В США продолжают бороться с калифорнийскими пожарами. Огонь уже назвали крупнейшим в современной истории штата и прогнозируют, что пожары не утихнут как минимум до конца августа. К спасательным операциям привлекли пожарных из Австралии и Новой Зеландии. Огонь унес жизни десятка местных. И поглотил более 100 тысяч гектаров земель. Разрушил сотни зданий и привел к эвакуации тысячи человек.



Калифорния

Пожары начались еще две недели назад.Из-за сухой ветреной погоды пламя быстро распространилось. А уже впоследствии в штате ввели режим стихийного бедствия.

Четверо пострадавших, отменены авиарейсы и частично заблокирована работа транспорта в Японии. Ведь там бушует мощный тайфун "Шань-шань". Он уже прошелся по острову Хонсю – крупнейшему из островов Японского архипелага и двинулся на северо-восток страны. Накануне власти предупредили 100 тысяч жителей региона о вероятности эвакуации. В Токио ожидают до 10 сантиметров осадков. И все это будет сопровождаться рядом подтоплений и оползней почвы.