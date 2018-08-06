Было ощущение полной беспомощности, – украинка о смертельном землетрясении в Индонезии

Украинка Валентина Сулима, которая пережила мощное землетрясение в Индонезии, находясь на острове Бали, поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

Женщина написала об этом на своей странице в Instagram.

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Впервые в жизни почувствовали на себе, что такое землетрясение. Потрусило изрядно. Было несколько толчков, самый сильный – в 7 баллов,

– отметила она.

По словам Сулимы, она на момент землетрясения находилась на Бали. Остров Ломбок, где зафиксировали эпицентр стихийного бедствия, расположенный всего в 60 километрах.

"Я лежала в постели и услышала, как начинают сильно трястись оконные стекла и двери. Подумала, что ветер сильный поднялся. Но, через пару секунд начала шататься кровать. Все выбежали на улицу. Бассейн трясло так, что вода залила весь сад, а под ногами тряслась земля. Честно, ноги стали ватными. Казалось, что стою в лодке в шторм. Полное ощущение беспомощности и непонимания, когда это, черт побери, закончится", – добавила украинка.

Она также написала, что на Бали обвалилось несколько домов, местами начались пожары, а также – пострадало несколько человек.

Добавим, что по последним данным, количество погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии увеличилось до 98 человек. Спасатели отмечают, что число жертв может возрасти. Из зоны катастрофы уже эвакуированы десятки тысяч местных жителей.

Напомним, 5 августа на островах Бали и Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Это уже вторая серия толчков за неделю, и в этот раз – мощнее.