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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Было ощущение полной беспомощности, – украинка о смертельном землетрясении в Индонезии

92 Читати новину українською
Мощное землетрясение в Индонезии унесло жизни 98 человек
Мощное землетрясение в Индонезии унесло жизни 98 человек / time

Украинка Валентина Сулима, которая пережила мощное землетрясение в Индонезии, находясь на острове Бали, поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

Женщина написала об этом на своей странице в Instagram.

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Впервые в жизни почувствовали на себе, что такое землетрясение. Потрусило изрядно. Было несколько толчков, самый сильный – в 7 баллов,
– отметила она.

По словам Сулимы, она на момент землетрясения находилась на Бали. Остров Ломбок, где зафиксировали эпицентр стихийного бедствия, расположенный всего в 60 километрах.

"Я лежала в постели и услышала, как начинают сильно трястись оконные стекла и двери. Подумала, что ветер сильный поднялся. Но, через пару секунд начала шататься кровать. Все выбежали на улицу. Бассейн трясло так, что вода залила весь сад, а под ногами тряслась земля. Честно, ноги стали ватными. Казалось, что стою в лодке в шторм. Полное ощущение беспомощности и непонимания, когда это, черт побери, закончится", – добавила украинка.

Она также написала, что на Бали обвалилось несколько домов, местами начались пожары, а также – пострадало несколько человек.

Добавим, что по последним данным, количество погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии увеличилось до 98 человек. Спасатели отмечают, что число жертв может возрасти. Из зоны катастрофы уже эвакуированы десятки тысяч местных жителей.

 

Первый раз в жизни прочувствовали на себе, что такое землетрясениеПотрясло знатно. Было несколько толчков, самый сильный 7 баллов. Для сравнения, когда-то в Румынии было землетрясение 5,6 баллов, и его ощутили киевляне. Тут же, эпицентр толчка был на соседнем острове, всего в 60 км от Бали. Было предупреждение о возможном цунами. Но, все обошлось. ⠀ Как это было Лежу я в кровати и слышу, как начинают сильно трястись окна и двери. Подумала, что ветер сильный поднялся. Но, через пару секунд начала шататься кровать. Все выбежали на улицу. Бассейн колотило так, что вода залила весь сад, а под ногами тряслась земля. Честно, ноги стали ватными Казалось, что ты стоишь в лодке в шторм. Ощущение беспомощности и непонимания, когда это, черт возьми, все закончится. ⠀ p.s. На Бали обрушилось несколько домов, магазинов, начались пожары и несколько людей пострадало. ⠀ p.s.2. Я подумала, что ничего страшного, землетрясения и извержения вулканов тут случаются, мы ведь находимся в огненном кольце, но люди, которые живут тут по 10 лет и больше сказали, что так сильно трясло впервые и все добротно ах**** (ред.высадились). • #travelgirls #bali #baliindonesia #balidaily #canonphotos #balitrip #riceterraces #naturelovers #nature_photo #islandlife #islandgirl #girlslovetravel #girlswhotravel #travelpic

Допис, поширений Valentine (@valya.valentyna)

Напомним, 5 августа на островах Бали и Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Это уже вторая серия толчков за неделю, и в этот раз – мощнее.

Теги: Землетрясение в Индонезии Жертвы Землетрясение Стихийный бедствия Индонезия
Источник: 24 Канал
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