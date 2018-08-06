18:39
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

"Було відчуття повної безпорадності", – українка про смертельний землетрус в Індонезії

190 Читать новость на русском
Потужний землетрус в Індонезії забрав життя вже 98 людей
Потужний землетрус в Індонезії забрав життя вже 98 людей / time

Українка Валентина Сулима, яка пережила потужний землетрус в Індонезії, перебуваючи на острові Балі, поділилася своїми враженнями у соцмережах.

Жінка написала про це на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Знову потужний землетрус у Індонезії: повідомили про загрозу цунамі

Вперше в житті відчули на собі, що таке землетрус. Потрусило добряче. Було кілька поштовхів, найсильніший – у 7 балів,
– зазначила вона.

За словами Сулими, вона на момент землетрусу перебувала на Балі. Острів Ломбок, де зафіксували епіцентр стихійного лиха, розташований всього за 60 кілометрів.

"Я лежала в ліжку і почула, як починають сильно труситися віконні шибки і двері. Подумала, що вітер сильний піднявся. Але, через пару секунд почало хитатися ліжко. Всі вибігли на вулицю. Басейн трусило так, що вода залила весь сад, а під ногами тряслася земля. Чесно, ноги стали ватними. Здавалося, що стою в човні у шторм. Повне відчуття безпорадності і нерозуміння, коли це, чорт забирай, закінчиться", – додала українка.

Вона також написала, що на Балі обвалилось декілька будинків, місцями розпочались пожежі, а також – постраждало декілька людей.

Додамо, що за останніми даними, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Індонезії збільшилась до 98 осіб. Рятувальники зазначають, що число жертв може зрости. Із зони катастрофи вже евакуювали десятки тисяч місцевих мешканців.

 

Первый раз в жизни прочувствовали на себе, что такое землетрясениеПотрясло знатно. Было несколько толчков, самый сильный 7 баллов. Для сравнения, когда-то в Румынии было землетрясение 5,6 баллов, и его ощутили киевляне. Тут же, эпицентр толчка был на соседнем острове, всего в 60 км от Бали. Было предупреждение о возможном цунами. Но, все обошлось. ⠀ Как это было Лежу я в кровати и слышу, как начинают сильно трястись окна и двери. Подумала, что ветер сильный поднялся. Но, через пару секунд начала шататься кровать. Все выбежали на улицу. Бассейн колотило так, что вода залила весь сад, а под ногами тряслась земля. Честно, ноги стали ватными Казалось, что ты стоишь в лодке в шторм. Ощущение беспомощности и непонимания, когда это, черт возьми, все закончится. ⠀ p.s. На Бали обрушилось несколько домов, магазинов, начались пожары и несколько людей пострадало. ⠀ p.s.2. Я подумала, что ничего страшного, землетрясения и извержения вулканов тут случаются, мы ведь находимся в огненном кольце, но люди, которые живут тут по 10 лет и больше сказали, что так сильно трясло впервые и все добротно ах**** (ред.высадились). • #travelgirls #bali #baliindonesia #balidaily #canonphotos #balitrip #riceterraces #naturelovers #nature_photo #islandlife #islandgirl #girlslovetravel #girlswhotravel #travelpic

Допис, поширений Valentine (@valya.valentyna)

Нагадаємо, 5 серпня на островах Балі та Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 7 балів. Це вже друга серія поштовхів за тиждень, і цього разу – потужніша.

Теги: Жертви Землетрус Стихійні лиха Індонезія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
Наталя Боднар
Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
сьогодні, 17:00 Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
Олексій Чибісов
Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
сьогодні, 16:01 Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
сьогодні, 15:02 Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
Блог Соцмережі
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сьогодні, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Шендерович розповів про "закордонну" Росію
 17 липня 2015 , 09:08
Підсумок тижня: "Газпром" наступає
9 листопада 2013 , 20:15
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук