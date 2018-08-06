"Було відчуття повної безпорадності", – українка про смертельний землетрус в Індонезії

Українка Валентина Сулима, яка пережила потужний землетрус в Індонезії, перебуваючи на острові Балі, поділилася своїми враженнями у соцмережах.

Жінка написала про це на своїй сторінці в Instagram.

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Вперше в житті відчули на собі, що таке землетрус. Потрусило добряче. Було кілька поштовхів, найсильніший – у 7 балів,

– зазначила вона.

За словами Сулими, вона на момент землетрусу перебувала на Балі. Острів Ломбок, де зафіксували епіцентр стихійного лиха, розташований всього за 60 кілометрів.

"Я лежала в ліжку і почула, як починають сильно труситися віконні шибки і двері. Подумала, що вітер сильний піднявся. Але, через пару секунд почало хитатися ліжко. Всі вибігли на вулицю. Басейн трусило так, що вода залила весь сад, а під ногами тряслася земля. Чесно, ноги стали ватними. Здавалося, що стою в човні у шторм. Повне відчуття безпорадності і нерозуміння, коли це, чорт забирай, закінчиться", – додала українка.

Вона також написала, що на Балі обвалилось декілька будинків, місцями розпочались пожежі, а також – постраждало декілька людей.

Додамо, що за останніми даними, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Індонезії збільшилась до 98 осіб. Рятувальники зазначають, що число жертв може зрости. Із зони катастрофи вже евакуювали десятки тисяч місцевих мешканців.

Нагадаємо, 5 серпня на островах Балі та Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 7 балів. Це вже друга серія поштовхів за тиждень, і цього разу – потужніша.