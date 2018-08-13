Российские военные самолеты дважды за неделю нарушили воздушное пространство стран Балтии

Самолеты ВВС НАТО дважды сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем на прошлой неделе. 7 и 8 августа российская авиация нарушила воздушное пространство Литвы без заранее согласованного плана полета.

Об этом со ссылкой на Минобороны Литвы сообщает УНН.

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7 августа истребители НАТО перехватили Ан-26 Российской Федерации, следовавший из Калининградской области к материку Российской Федерации без заранее согласованного плана полета и с включенным транспондером, поддерживая радиосвязь с региональным центром воздушного контроля,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 августа истребитель НАТО также перехватил Ан-30 Российской Федерации, который следовал из Калининграда в континентальную России без согласованного плана полета и с включенным транспондером, поддерживая радиосвязь с региональным центром воздушного контроля.

Напомним, 16 июля два российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. Кроме этого у самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

На борту одного из этих авиасудов находился президент РФ Владимир Путин