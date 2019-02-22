Неприемлемое поведение: российский истребитель совершил опасное сближение со шведским самолетом

Российский SU27 истребитель опасно приблизился к шведскому самолету разведки в небе над Балтийским морем. Так, военный самолет ВВС РФ пролетел возле шведского авиасудна на расстоянии меньшем, чем 20 метров.

Информацию об инциденте вооруженные силы Швеции срочно передали правительству своей страны. Сообщение об опасном маневре россиян они назвали "заслуживающим внимания", передает УНН со ссылкой на вооруженные силы королевства.

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Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 метров,

– говорится в сообщении.

В свою очередь, министр обороны Швеции Петер Хультквист прокомментировал инцидент. Он назвал поведение российских ВВС неприемлемой.

"Вооруженные силы оценивают эти действия как выходящие за рамки нормы", - сказал он.

Отметим, что российские самолеты часто совершают различные нарушения в международном воздушном пространстве. Да, они нарушают воздушные границы стран (в основном Прибалтики), пролетающие вблизи других авиасудов на опасных расстояниях, совершают дерзкие маневры и тому подобное.

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