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      Над подконтрольным Украине поселком на Донбассе пролетели военные самолеты, – ОБСЕ

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      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 4 реактивных военных самолета над Донбассом
      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 4 реактивных военных самолета над Донбассом / 24 канал

      Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала в небе над подконтрольным Украине поселком Ласточкино, который расположен вблизи линии разграничения, 4 реактивных военных самолета.

      Они пролетели над населенным пунктом на высоте 915 метров, говорится в отчете миссии.

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      Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкиным (19 километров к северо-западу от Донецка) с севера на юг, а потом развернулись на юго-запад на высоте около 915 метров,
      – говорится в документе.

      Так же представители миссии отметили уменьшение нарушений режима тишины в Донецкой области. Однако, по данным наблюдателей, количество обстрелов увеличилось в Луганской области.

      Отметим, что на днях пророссийские боевики снова обстреляли жилой район на Донбассе. Пророссийские оккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли жилую застройку в поселке Водяное. Вблизи человеческого жилья зафиксировали около десяти воронок от разрывов мин. Чудом обошлось без жертв.

      Оккупанты часто обстреливают жилые поселения украинцев на Донбассе. После этих циничных действий они обвиняют украинских защитников в обстрелах мирных жителей региона и передают эту информацию пропагандистам Кремля.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе авиация ОБСЕ Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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