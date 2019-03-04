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      Вкотре викрили себе: на Донбасі застосовують нове російське озброєння

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      На Донбасі застосовують російські керовані боєприпаси
      На Донбасі застосовують російські керовані боєприпаси / Радіо Свобода

      Росіяни "загубили" на Донбасі ще один доказ, який підтверджує присутність російських військових та озброєння. У лютому у селищі Новолуганське, що на Світлодарській дузі, від російського керованого артилерійського боєприпасу "Краснополь" постраждав приватний будинок.

      Снаряд занепокоїв власника будинку, повідомляє "Радіо Свобода".

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      "Це якийсь снаряд не той. Я все бачив. Я був на війні. Але такого снаряда ще не бачив", – розповів пенсіонер. Походження снаряду підтверджують також у штабі ООС – російський керований боєприпас "Краснополь".

      Провели аналіз саме цього боєприпасу, зібрані всі осколки. Сам боєприпас "Краснополь" має особливості: це і система наведення, це і бойова частина, стабілізаційна частина, ті ж самі хвостові наконечники, які дозволяють здійснювати коригування траєкторії польоту вже на підльоті до цілі,
      – розповів речник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

      У міністерстві вважають, що влучення в житловий будинок відбулося через помилкуоператорів при наведенні цього високоточного снаряда.


      Російський снаряд влучив у приватний будинок на Донбасі/ Джерело: radiosvoboda.org
      Вогонь вели в навчальних цілях під час тренувань – і помилка сталася через відсутність досвіду в екіпажу.

      "Ми фіксували прибуття не тільки курсантів, а й викладачів Санкт-Петербурзької артилерійської академії, інших інструкторів, які здійснюють підготовку військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на території Росії", – додав Скібіцький.

      Українські силовики підтвердили три випадки використання боєприпасу "Краснополь" на Донбасі у 2018-2019 роках.

      Що це за боєприпас і чому він викриває Росію? 
      Керований артилерійський снаряд "Краснополь" має калібр 152 міліметрів й вагу 50 кілограмів. Осколково-фугасна бойова частина дозволяє вражати бронетехніку та укріплені військові об’єкти на відстані до 20 кілометрів. Наводиться боєприпас за допомогою лазерного променя, що входить до складу комплексу.  

      Російські провладні ЗМІ неодноразово показували, як армія Російської Федерації використовує боєприпас "Краснополь".  Росіяни стверджували, що аналогів розробки тульського конструкторського бюро в світі немає. Цей боєприпас є на озброєнні трьох країн: Росії, Китаю та Індії. Російські військові не приховують, що використовують ці снаряди поза територією Росії – зокрема, в Сирії.

      Численні докази присутності Росії на Донбасі збирає не лише українська сторона. Зокрема, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував на території тимчасово окупованого Донбасу новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн".

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      Теги: Новини України Міністерство оборони України Зброя Україна – Росія Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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