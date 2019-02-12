Ще один доказ присутності Росії: на Донбасі зафіксували комплекс радіорозвідки "Торн"
Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував на території тимчасово окупованого Донбасу новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн".
10 лютого безпілотник виявив 2 БМП-1, одна з яких стояла у дворі житлового будинку. Також виявлено 1 комплекс радіорозвідки "Торн" на шасі вантажівки КАМАЗ, який стояв біля житлового будинку в Новогригор'ївці на Донеччині.
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Збройні сили Росії на сьогодні проводять випробування комплексу "Торн". В Україну такі комплекси не постачалися.
Інформації у відкритих джерелах про ці комплекси дуже мало. Відомо тільки, що "Торн" здатний відчути противника на відстані до 2 тисяч кілометрів.
Російський "Торн"
Джерело: 24 канал
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