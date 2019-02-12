Бойовики на Донбасі активно використовують російську радіоелектроніку

Днями в соціальній мережі були опубліковані фотографії російської станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель", яку окупанти розмістили на полігоні Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Дідоренка. Про це у Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

Станція перешкод Р-330Ж "Житель" призначена для вирішення наступних завдань: виявлення, пеленгування і радіозаглушення мобільних станцій систем рухомого супутникового зв'язку Інмарсат і Ірідіум; виявлення, пеленгування і радіозаглушення базових станцій систем стільникового зв'язку стандарту GSM 1900; радіозаглушення навігаційної апаратури споживачів систем супутникового зв'язку NAVSTAR (GPS).

Нагадаю, 9 липня 2015 року мною була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо застосування бойовиками в тестовому режимі автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель".

20 жовтня 2016 року європейські дипломати звернулися до делегації РФ з вимогою пояснити присутність Р-330Ж "Житель", що блокує зв'язок на підконтрольних сепаратистам територіях східної України згідно спостережень СММ.

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8 червня 2015 року заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко в ході засідання міжпарламентської ради "Україна-НАТО" підтвердив інформацію ГІ "Права Справа" про присутність на Донбасі російських комплексів радіоелектронної боротьби "Ртуть", яку аналітичний відділ організації оприлюднив ще 14 грудня 2014 року.

Багатофункціональний комплекс "Ртуть-БМ" – це сучасна потужна техніка, яка забезпечує захист особового складу і техніки на території до 50 га. Також серед можливостей комплексу – радіоелектронне пригнічення систем зв'язку і радіолокації. Бойовий розрахунок складає дві людини, а час розгортання комплексу не перевищує 10 хвилин.

18 березня 2018 року була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа", про тестування новітньої розробки російського ВПК РЕБ "Інфауна" в умовах реальних бойових дій на Сході України.

Комплекс радіорозвідки (РЕБ) і радіоелектронного придушення "Інфауна" створений для захисту будь-яких видів військової техніки та особового складу від мінно-вибухових пристроїв з радіовзривачем, виявлення і придушення засобів оптичного і радіозв'язку. Відмінною особливістю комплексу є застосування новітніх рішень в частині широкодіапазонної, високошвидкісної радіорозвідки і засобів, що забезпечують підвищений радіус захисту від радіокерованих мінно-вибухових пристроїв.

Наприкінці жовтня 2018 року місцевими джерелами аналітичного відділу ГІ "Права Справа", на території окупованих районів Луганської області, в районі Бахмутки, був зафіксований російський комплекс радіоелектронної боротьби. Інформація щодо можливого місця дислокації російського комплексу РЕБ була передана українським військовим.

26 жовтня у непідконтрольних урядові районах в районі Бахмутки, поблизу с. Хороше, безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ ОБСЄ зафіксував комплекс радіоелектронної боротьби і розвідки "Торн" збройних сил РФ і 2 БТР-80.

Фактично, Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння і відпрацьованих тактик ведення бою. Росія випробовує в Донбасі свою новітню зброю і тактику, застосовуючи техніку для створення радіоелектронних перешкод для зв'язку. Бойовики активно використовують проти ЗСУ засоби радіотехнічної розвідки (РТР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).