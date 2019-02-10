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      Телеканал новин 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
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      Дмитро Снєгирьов

      Російські війська на Донбасі: чергові докази для Гааги

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      Російський танк для терористів на Донбасі
      Російський танк для терористів на Донбасі

      Громадська ініціатива "Права Справа" довела присутність Збройних сил Росії на території окупованого Донбасу.

      Нещодавно волонтери InformNapalm повідомили, що під час вивчення профілів соцмереж російських військовослужбовців знайшли фотодоказ, який свідчить про участь окремих підрозділів 76-й ремонтно-відновного батальйону (в/ч 23286, ППД батальйону – Слов’янськ-на-Кубані, входить до складу 99-ї бригади МТЗ, в/ч 72153, ППД бригади – м. Майкоп) у збройній агресії проти України.

      На фото танк Т-72Б, бортовий номер 560 (червоний). Фото опубліковано 7 січня 2015 року, однак очевидно, що в кадрі не зима, ймовірно, це кінець літа – початок осені 2014 року. Місце зйомки поки не встановлено, це може бути як окупована територія України, так і польовий табір в Ростовській області РФ. Після перекидання з РФ цей танк надійшов на озброєння першого армійського корпусу окупаційних військ РФ, – йдеться в матеріалі.

      Нагадаю, у квітні 2015 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив про прибуття в Луганськ підрозділів 76-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону (місце постійної дислокації – Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край). За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа», в січні 2015 року підрозділи цього батальйону були зафіксовані на території Ростовської області (РФ), в безпосередній близькості від кордону з Україною, поблизу с. Куйбишеве.

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      Крім того, повідомлялося про місця дислокації російських військових у Луганську, а саме: готель "Турист", гуртожитки №3, 4, 5 Аграрного університету, гуртожиток кооперативного технікуму.

      19 квітня 2016 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що на території окупованого смт. Челюскінець Лутугинського р-ну Луганської області розташовані окремі підрозділи 76-го ремонтно-відновлювального батальйону ЗС РФ. На території смт. Челюскінець було зафіксовано присутність 2 тентованих автомобілів Камаз, З автомобілів Урал, 3 БТР, 2 автомобілів Газ-66 та 4 понтонних автомобіля на базі КАМАЗ.

      Універсальний понтонний автомобіль КАМАЗ розроблений ВАТ "КАМАЗ" спільно з фахівцями ВАТ КБ "Вимпел" і ТОВ "Навашінскій машинобудівний завод".

      Крім техніки, на території смт. Челюскінець була зафіксована присутність живої сили окупантів у кількості до 100 чоловік, які були розквартировані в приміщенні колишнього клубу.

      З 14 квітня 2016 року на території самопроголошеної "ЛНР" в Лутугинському районі на базі навчального центру проходили бригадно-тактичні навчання підрозділів 2-го АК "ЛНР". В ході навчань відпрацьовувалися наступальні дії, в тому числі з подоланням водної перешкоди. В ході проведення навчань була задіяна відповідна інженерна техніка.

      Варто зазначити, що інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо присутності підрозділів ЗС РФ на окупованих територіях Донбасу підтверджена на вищому офіційному рівні – Головним військовим прокуром України.

      Нагадаю, у Міжнародному суді ООН у Гаазі наразі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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