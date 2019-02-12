Новое доказательство присутствия России: на Донбассе зафиксировали комплекс радиоразведки "Торн"
Беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал на территории временно оккупированного Донбасса новейший российский комплекс радиоразведки "Торн".
10 февраля беспилотник обнаружил 2 БМП-1, одна из которых стояла во дворе жилого дома. Также обнаружен 1 комплекс радиоразведки "Торн" на шасси грузовика КАМАЗ, который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке Донецкой области.
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Вооруженные силы России на сегодня проводят испытания комплекса "Торн". В Украину такие комплексы не поставлялись.
Информации в открытых источниках об этих комплексах очень мало. Известно только, что "Торн" способен почувствовать противника на расстоянии до 2 тысяч километров.
Российский "Торн"
Источник: 24 канал
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