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      В очередной раз разоблачили себя: на Донбассе применяют новое российское вооружение

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      На Донбассе применяют российские управляемые боеприпасы
      На Донбассе применяют российские управляемые боеприпасы / Радио Свобода

      Россияне "потеряли" на Донбассе еще одно доказательство, которое подтверждает присутствие российских военных и вооружения. В феврале в поселке Новолуганское, на Светлодарской дуге, от российского управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" пострадал частный дом.

      Снаряд обеспокоил владельца дома, сообщает "Радио Свобода".

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      "Это какой-то снаряд не тот. Я всё видел. Я был на войне. Но такого снаряда ещё не видел", – рассказал пенсионер. Происхождение снаряда подтверждают и в штабе ООС – российский управляемый боеприпас "Краснополь".

      Провели анализ именно этого боеприпаса, собраны все осколки. Сам боеприпас "Краснополь" имеет особенности: это и система наведения, это и боевая часть, стабилизационная часть, те же хвостовые наконечники, которые позволяют осуществлять корректировку траектории полета уже на подлете к цели,
      – рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

      В министерстве считают, что попадание в жилой дом произошло из-за ошибки операторов при наведении этого высокоточного снаряда.


      Российский снаряд попал в частный дом на Донбассе/ Источник: radiosvoboda.org

      Огонь вели в учебных целях во время тренировок – и ошибка произошла из-за отсутствия опыта у экипажа.

      "Мы фиксировали прибытие не только курсантов, но и преподавателей Санкт-Петербургской артиллерийской академии, других инструкторов, которые осуществляют подготовку военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории России", – добавил Скибицкий.

      Украинские силовики подтвердили три случая использования боеприпаса "Краснополь" на Донбассе в 2018-2019 годах.

      Что это за боеприпас и почему он разоблачает Россию? Управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" имеет калибр 152 миллиметров и вес 50 килограммов. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 километров. Приводится в действие боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса.



      Российские провластные СМИ неоднократно показывали, как армия Российской Федерации использует боеприпас "Краснополь". Россияне утверждали, что аналогов разработки тульского конструкторского бюро в мире нет. Этот боеприпас есть на вооружении трех стран: России, Китая и Индии. Российские военные не скрывают, что используют эти снаряды вне территории России – в частности, в Сирии.

      Многочисленные доказательства присутствия России на Донбассе собирает не только украинская сторона. В частности, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал на территории временно оккупированного Донбасса новейший российский комплекс радиоразведки "Торн".

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      Теги: Новости Украины Оружие Украина – Россия Новости России Міністерство оборони України Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 Канал
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