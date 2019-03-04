Остатки "Градов": наблюдатели рассказали о новых находках на улицах оккупированного Донецка

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили остатки корпусов боеприпасов от реактивных залповых систем огня "Град" в районах оккупированного Донецка.

Такие "находки" в ОБСЕ увидели сразу в нескольких местах, говорится в отчете миссии о наблюдении ситуации на востоке Украины, опубликованном на официальном сайте.

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Так, на улице Путиловская Роща, примерно за 3,5 км северо-восточнее центрального железнодорожного вокзала, наблюдатели зафиксировали характерный предмет на обочине.

По их оценке, это был корпус боеприпаса реактивной системы залпового огня типа "Град".

2 марта на улице Ананченко в микрорайоне Трудовская Петровского района Донецка, в 15 километрах к юго-западу от центра оккупированного города, наблюдатели обнаружили еще одну находку.

Предмет застрял в в асфальтовом покрытии посреди улицы примерно в 10 метрах от ближайших жилых домов,

– рассказали они.

По оценке СММ, это был корпус реактивного снаряда реактивной системы залпового огня.

Отметим, россияне в последнее время дают подтверждение своего присутствия на Донбассе. Так, в феврале в поселке Новолуганское от российского управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" пострадал частный дом. Кроме того, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал на территории временно оккупированного Донбасса новейший российский комплекс радиоразведки "Торн".