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      История наиболее разрушенного войной населенного пункта: жуткие фото

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      Оккупанты постоянными обстрелами уничтожили почти все в некогда курортном Широкино
      Оккупанты постоянными обстрелами уничтожили почти все в некогда курортном Широкино / www.mukachevo.net

      В 15 километрах к востоку от Мариуполя находится наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны – село Широкино. Его история поражает, даже по сравнению с другими населенными пунктами, пострадавшими от российской агрессии.

      Когда-то здесь был курорт, куда приезжали отдыхать туристы, а ныне поселок больше напоминает картину из фильмов об апокалипсисе, рассказывает пресс-центр ООС.

      Интересно: Пять лет назад Марьинку освободили от оккупантов: как сейчас живут местные

      Российские войска и их наемники обстреливали село с особой ненавистью и яростью. Вследствие "братской любви" и многочисленных обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов уничтожено почти все в деревне.

      Все без исключения дома лежат в руинах и не пригодны к жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школа, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры.

      Все полностью поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят выгоревшие до основания автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов​.

      Розгромлене Широкине, згорівше авто

      Оккупанты цинично обстреляли местную церковь, последствия разрушений четко показывают с какой стороны вели огонь. Она стоит разгромленной, российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество.

      Обстріляна церква у Широкиному

      О бывшем расцвете поселка напоминают и разгромленные базы отдыха, стоящие на берегу. Само же побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.

      Розгромлене Широкине

      Благодаря героизму и мужеству украинских военнослужащих, в том числе морских пехотинцев, Широкино был освобожден от противника в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем ВС Украины.

      Последствия бомбардировок пророссийскими боевиками Широкино: красноречивые фото

      Окуповані території, війна на Донбасі
      Карта оккупированных территорий Донбасса / графика 24 канала

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Пророссийские боевики Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
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