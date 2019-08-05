История наиболее разрушенного войной населенного пункта: жуткие фото

В 15 километрах к востоку от Мариуполя находится наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны – село Широкино. Его история поражает, даже по сравнению с другими населенными пунктами, пострадавшими от российской агрессии.

Когда-то здесь был курорт, куда приезжали отдыхать туристы, а ныне поселок больше напоминает картину из фильмов об апокалипсисе, рассказывает пресс-центр ООС.

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Российские войска и их наемники обстреливали село с особой ненавистью и яростью. Вследствие "братской любви" и многочисленных обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов уничтожено почти все в деревне.

Все без исключения дома лежат в руинах и не пригодны к жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школа, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры.

Все полностью поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят выгоревшие до основания автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов​.

Оккупанты цинично обстреляли местную церковь, последствия разрушений четко показывают с какой стороны вели огонь. Она стоит разгромленной, российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество.

О бывшем расцвете поселка напоминают и разгромленные базы отдыха, стоящие на берегу. Само же побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.

Благодаря героизму и мужеству украинских военнослужащих, в том числе морских пехотинцев, Широкино был освобожден от противника в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем ВС Украины.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / графика 24 канала