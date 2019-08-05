Історія найбільш зруйнованого війною населеного пункту: моторошні фото

За 15 кілометрів на схід від Маріуполя розташовується найбільш зруйнований населений пункт російсько-української війни – село Широкине. Його історія вражає, навіть у порівнянні з іншими населеними пунктами, які потерпіли від російської агресії.

Колись тут був курорт, куди приїжджали відпочивати туристи, а нині селище більше нагадує картину з фільмів про апокаліпсис, розповідає прес-центр ООС.

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Російські війська та їх найманці обстрілювали село з особливою ненавистю і люттю. Внаслідок "братньої любові" і численних обстрілів з важкої артилерії та мінометів знищено майже все у селі.

Усі без винятків будинки лежать в руїнах і не придатні до життя, зруйновано численні санаторії, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури та інші важливі об’єкти інфраструктури.

Все повністю поросло травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять вигорівші вщент автомобілі, поблизу будинків лежать дитячі іграшки і повсюди осколки від снарядів.

Окупанти цинічно обстріляли місцеву церкву, наслідки від руйнувань чітко показують з якої сторони вели вогонь. Вона стоїть розгромленою, російські мародери вивезли звідти все церковне майно.

Про колишній розквіт селища нагадують і розгромлені бази відпочинку, що стоять на березі. Саме ж узбережжя суцільно заміновано на випадок атаки з моря.

Завдяки героїзму і мужності українських військовослужбовців, зокрема морських піхотинців, Широкине було звільнено від противника у 2016 році. Зараз село знаходиться під повним контролем ЗС України.

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Мапа окупованих територій Донбасу / графіка 24 каналу