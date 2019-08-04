П'ять років тому Мар'їнку звільнили від окупантів: як зараз живуть місцеві

У 2014 році добровольці "Азову", батальйону "Шахтарськ" та військові 51 бригади штурмом звільнили від окупантів місто Мар'їнка. Як живуть місцеві, хто обороняє місто сьогодні з'ясовували кореспонденти 24 каналу.

Анатолій Дяченко живе на "червоній лінії" – в крайніх будинках міста, де далі передова. Сюди не доходить дільничний чи соцслужби. Зате бувають волонтери та військові журналісти. Чоловік лише їх побачить, то завжди виходить поговорити.

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Журналістам Анатолій Дяченко показав будинок та все, що залітало до нього на подвір'я за п’ять років війни. У Мар'їнці він живе з народження та все життя попрацював шахтарем. Має навіть статус "заслужений".



Що потрапляло на подвір'я будинку

Ніколи не думав, що на старість таке життя буде,

– заявив житель Мар'їнки Анатолій Дяченко.

Чоловік казав, що хоч і потерпає місто від обстрілів, проте головне, не під окупацією. Околиці Мар'їнки на довгі місяці стали тимчасовим домом для військових. За п’ять років війни пройшла не одна ротація. Анатолій заявив, що з оборонцями міста підтримує зв'язок і до нині.



Анатолій Дяченко

У 2014 році окуповане ворогом місто взяли штурмом добровольці батальйонів "Азов", "Шахтарськ" та військові 51 бригади. Зайшли в місто на світанку і вже до вечора відтіснили ворога до околиць Донецька.

Місто ми пройшли майже без зупинок, більше займало час прочісування дворів. Ми були заточені під те, щоб не лишити ворога позаду,

– пояснив боєць полку "Азов" Данило Михайленко

Данило в полку "Азов" із часів його створення. Був у лавах легендарного "Чорного Корпусу", які звільняли Маріуполь. Розповів, що Мар'їнку зачищали ледь не голими руками. Дві бойові машини піхоти, один танк, легендарний КамАЗ "Пряник" і стрілецька зброя. Попри таке нехитре озброєння добровольців, терористи злякались.

Далі бої точилися за межами міста зі сторони Донецька. Тепер про те, що місто стоїть впритул до лінії фронту вказують закладені цеглою та мішками вікна.



Данило Михайленко

За 5 років війни Мар'їнка витримала не одне потрясіння, російські найманці все не полишали надії повторно захопити населений пункт, та зазнали невдач. Сьогодні українські захисники надійно обороняють Мар'їнку.

Влітку 2015 року терористи хотіли відвоювати Мар'їнку. Проте знову отримали від українських захисників по зубах: півсотні вбитих і півтора поранених. Відтоді більше в наступ не ризикують йти, лише стабільно прострілюють околиці міста.

Вони розуміють, що ми тут добре укріплені. Можемо дати адекватну відповідь, а з їхньої сторони будуть колосальні втрати,

– повідомив військовослужбовець 24 королівської бригади Дмитро.

Для Дмитра це вже друга ротація в Мар'їнку, тут стояв і в 2016 році. Розповів, що тоді бої були серйозні. "Не так, як штурмові дії, а спроби, випробовувати на міцність нас. Поки українські війська тут стоять, то Мар'їнка в надійних руках", – додав військовослужбовець 24 королівської бригади Дмитро.

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Віднедавна поряд з Мар'їнкою зникла так звана "сіра зона", тобто не контрольована ніким територія. Тепер вона наша, бо її зайняли бійці королівської бригади, а найманців витіснили впритул до Донецька. Відтак місцеві, які живуть на околицях Мар'їнки, тепер більш захищені, адже знаходяться далі від місця, де точаться бої.