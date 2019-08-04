Пять лет назад Марьинку освободили от оккупантов: как сейчас живут местные

В 2014 году добровольцы "Азова", батальона "Шахтерск" и военных 51 бригады штурмом освободили от оккупантов город Марьинку. Как живут местные и кто обороняет город сегодня, выясняли корреспонденты 24 канала.

Анатолий Дяченко живет на "красной линии" – в крайних домах города, дальше только передовая. Сюда не доходит участковый или соцслужбы. Зато бывают волонтеры и военные журналисты. Мужчина только их увидит, то всегда получается поговорить.

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Журналистам Анатолий Дьяченко показал дом и все, что залетало к нему на двор за пять лет войны. В Марьинке он живет с рождения и всю жизнь проработал шахтером. Имеет даже статус "заслуженный".



Что попадало во двор дома

Никогда не думал, что на старость такой жизнь будет,

– заявил житель Марьинки Анатолий Дяченко.

Мужчина говорил, что хотя и страдает город от обстрелов, однако главное, не под оккупацией. Окраине Марьинки на долгие месяцы стали временным домом для военных. За пять лет войны прошла не одна ротация. Анатолий заявил, что с защитниками города поддерживает связь и сейчас.



Анатолий Дяченко

В 2014 году оккупированный врагом город взяли штурмом добровольцы батальонов "Азов", "Шахтерск" и военные 51 бригады. Зашли в город на рассвете и уже к вечеру оттеснили врага к окраинам Донецка.

Город мы прошли почти без остановок, больше занимало время прочесывания дворов. Мы были заточены под то, чтобы не оставить врага позади,

– пояснил боец полка "Азов" Даниил Михайленко.

Даниил в полку "Азов" со времен его создания. Был в рядах легендарного "Черного Корпуса", который освобождал Мариуполь. Рассказал, что Марьинку зачищали чуть ли не голыми руками. Две боевые машины пехоты, один танк, легендарный КамАЗ "Пряник" и стрелковое оружие. Несмотря на такое нехитрое вооружение добровольцев, террористы испугались.

Дальше бои шли за пределами города со стороны Донецка. Теперь на то, что город стоит вплотную к линии фронта, указывают заложенные кирпичом и мешками окна.



Даниил Михайленко

За 5 лет войны Марьинка выдержала не одно потрясение, российские наемники все не оставляли надежды повторно захватить населенный пункт, но потерпели неудачу. Сегодня украинские защитники надежно защищают Марьинку.

Летом 2015 года террористы хотели отвоевать Марьинку. Однако опять получили от украинских защитников по зубам: полсотни убитых и полторы сотни раненых. С тех пор больше в наступление не рискуют идти, только стабильно простреливают окрестности города.

Они понимают, что мы здесь хорошо укреплены. Можем дать адекватный ответ, а с их стороны будут колоссальные потери,

– сообщил военнослужащий 24 королевской бригады Дмитрий.

Для Дмитрия это уже вторая ротация в Марьинку, здесь стоял и в 2016 году. Рассказал, что тогда бои были серьезные. "Не так, как штурмовые действия, а попытки, испытывать на прочность нас. Пока украинские войска здесь стоят, то Марьинка в надежных руках", – добавил военнослужащий 24 королевской бригады Дмитрий.

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С недавних пор рядом с Марьинкой исчезла так называемая "серая зона", то есть не контролируемая никем территория. Теперь она наша, потому что ее заняли бойцы королевской бригады, а наемников вытеснили вплотную к Донецку. Поэтому местные, которые живут на окраинах Марьинки, теперь более защищены, ведь находятся дальше от места, где идут бои.