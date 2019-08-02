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      Як військові самотужки вдосконалюють бойові машини: фото та відео

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      Упродовж доби вороги п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї. Обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів та кулеметів. Та навіть таку обстановку військові вважають відносною тишею. І користуються нею, вдосконалюючи свою техніку.

      Військовий Назар розповів, що бойовики час дарма не втрачають й укріплюють позиції. Оголошене перемир'я настільки їх розслабило, що вони ходять в повний ріст. Бо знають, що українське військо домовленостей про припинення вогню не порушить.

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      "Не бояться собі, виходять. Але ми за ними спостерігаємо", – повідомив військовослужбовець 24 королівської бригади Назар.

      Український військовий
      Український військовий

      Поки відносно тихо, захисники Мар'їнки з королівської бригади вдосконалюють техніку. Боєць з позивним Гіві розповів, що його цивільний фах знадобився на передовій, адже він колись рихтував автомобілі.

      Рихтую лист, щоб зашити фальшборт. Робимо зразки, відміряємо, відрізаємо,
      – пояснив військовослужбовець 24 королівської бригади Гіві.

      Так з корпусу холодильника роблять деталь до бойової машини піхоти. БМП-2 з 2015 року разом з хлопцями пройшла не один бій.

      Ремонт бойової машини
      Ремонт бойової машини

      Машина була у Зеленопіллі, Кримському, Попасні, під Горлівкою, тепер тут. Всі наші машини пройшли потужні бої,
      – розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Ігор.

      Військовослужбовець також розповів, що зовнішні частини місцями погнулись та й загалом бойова техніка вимагає догляду.


      БМП-2

      "Маємо час і маємо можливості трошки ними попрацювати, вдосконалити, модернізувати. В бою я вважаю, що від цієї машини залежить 60%-70% бою", – додав Ігор. Військові кажуть: чи перемир'я, чи військовий стан – техніка має бути завжди в бойовій готовності.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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