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      Трамп назвав Зеленського розумним й заговорив про угоду з Путіним

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      Трамп нагадав, що чекає Зеленського у США
      Трамп нагадав, що чекає Зеленського у США / Getty images

      Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "дуже розумною і сміливою людиною". Він вважає, що український лідер укладе угоду з очільником Кремля Володимиром Путіним.

      Водночас Трамп додав, що "Зеленський дуже скоро приїде (до США – 24 канал)". Про це він сказав журналістам перед відправленням у відпустку в Нью-Джерсі, повідомляє ABC News.

      Важливо: Зеленський терміново зателефонував Путіну: причини та деталі

      Лідер США наголосив, що він чекає Зеленського у Вашингтоні. Він нагадав про запрошення Зеленському відвідати Білий дім у зручний для нього час.

      Я вважаю, він (Володимир Зеленський – 24 канал) укладе угоду з президентом (Росії Володимиром – 24 канал) Путіним,
      – сказав він

      Трамп також вважає, що Зеленський – "дуже розумна, смілива людина, яка прагне до миру".

      Що відомо про візит Зеленського до США

      Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона. 

      Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього. Сам президент сподівається, що його візит до Сполучених Штатів Америки відбудеться вже восени цього року. 

      Дивіться відео з словами Трампа про Зеленського

       

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      Теги: Володимир Путін Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Дональд Трамп Новини США
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